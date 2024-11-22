Харківщина, 22 листопада

▪️ 21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. Відбувся ворожий обстріл БПЛА околиць населеного пункту.

На Харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 90 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12178

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