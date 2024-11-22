Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 72

Харківщина, 22 листопада

Харківщина, 22 листопада

▪️ 21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. Відбувся ворожий обстріл БПЛА околиць населеного пункту.

На Харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 90 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12178

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китайские банки начали перекрывать российским компаниям платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг
Сегодня 09:52    29
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентка фсб із позивним «007», яка шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтерки
Сегодня 09:40    42
Сколько всего у рф на вооружении межконтинентальных баллистических ракет?
Сегодня 09:17    69
У місті Чугуїв на гарячому було затримано місцевого, який підпалив авто військового
Сегодня 08:47    58
NYT: успех израильской операции против “Хизбаллы” превзошел ожидания США
Сегодня 08:36    86
СБУ затримала агенток російського гру, які коригували вогонь по Україні з акаунтів своїх родичів
Сегодня 08:26    91
Оперативна інформація станом на 08.00 22.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    76
Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и его зарубежных филиалов
Сегодня 08:11    74
Понад 60 кримських політв’язнів потребують термінової меддопомоги, - Джелял
Сегодня 08:07    73
Про загальну стурбованість та ай-яй-яй...
Сегодня 08:03    94
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 