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Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и его зарубежных филиалов

Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и его зарубежных филиалов

Министерство финансов США ввело санкции против Газпромбанка, одного из крупнейших российских банков.

Под санкции также попадут дочерние банки, работающие в Люксембурге, Швейцарии, Кипре, Гонконге и ЮАР.

Минфин США предупредил банки по всему миру, что подключение к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая якобы должно заменить SWIFT, может привести к дополнительным санкциям со стороны США.

Кроме того, санкции также ввели против более 50 малых и средних российских банков, сохранявших доступ к мировым рынкам, а также более 40 российских депозитариев, которые использовались для обхода санкций после ограничений против Национального расчетного депозитария.

Под персональные санкции оказались несколько руководителей российского Центрального банка, а также представители дочерних банков Сбербанка и ВТБ в Китае и Индии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46000

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