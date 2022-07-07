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Гелікоптер і літак медведчука передали для потреб ЗСУ. ФОТО

Гелікоптер і літак медведчука передали для потреб ЗСУ. ФОТО

У Національній поліції повідомили про те, що на потреби Збройних Сил України передали гелікоптер та літак, які належать родині віктора медведчука.

Про це йдеться на сторінці МВС України у Telegram.

«В межах кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина віктора медведчука», — зазначили правоохоронці.

Гелікоптер і літак медведчука передали для потреб ЗСУ. ФОТО

За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно було накладено арешт. Наразі його передали для потреб Збройних сил України.

Источник: sprotyv.info

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