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Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала проєкт оборонного бюджету на рекордну суму 840 млрд дол з важливою для України поправкою. Зокрема, схвалено збільшення запитаної Байденом суми на оборону на 37 млрд доларів.

Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала проєкт оборонного бюджету на рекордну суму 840 млрд дол з важливою для України поправкою. Зокрема, схвалено збільшення запитаної Байденом суми на оборону на 37 млрд доларів.

● За документ проголосували 329 конгресменів, 101 виступив проти. Проти голосували 39 демократів і 62 республіканців.

● У проєкті оборонного бюджету конгресмени схвалили поправку, яка передбачає створення відновлюваного фонду придбання критично важливих боєприпасів для України в розмірі до 500 млн доларів на рік. Поправку вніс голова Комітету з питань збройних сил Адам Сміт.

● Тепер свою версію проєкту оборонного бюджету повинен схвалити Сенат. Після цього дві палати займуться узгодженням документа, і він буде направлений на підпис Байдену.

https://www.congress.gov/

Источник: https://t.me/Sharpreview/15579

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