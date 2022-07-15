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Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала проєкт оборонного бюджету на рекордну суму 840 млрд дол з важливою для України поправкою. Зокрема, схвалено збільшення запитаної Байденом суми на оборону на 37 млрд доларів.
● За документ проголосували 329 конгресменів, 101 виступив проти. Проти голосували 39 демократів і 62 республіканців.
● У проєкті оборонного бюджету конгресмени схвалили поправку, яка передбачає створення відновлюваного фонду придбання критично важливих боєприпасів для України в розмірі до 500 млн доларів на рік. Поправку вніс голова Комітету з питань збройних сил Адам Сміт.
● Тепер свою версію проєкту оборонного бюджету повинен схвалити Сенат. Після цього дві палати займуться узгодженням документа, і він буде направлений на підпис Байдену.
https://www.congress.gov/
Источник: https://t.me/Sharpreview/15579