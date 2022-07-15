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Оккупанты в Запорожской области грабят фермеров под видом «налогообложения»

Оккупанты в Запорожской области грабят фермеров под видом «налогообложения»

Российские войска на временно оккупированной территории Запорожской области угрожают применением оружия, требуя оплатить «налоги».

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на украинскую разведку.

Угрозы распространяются на фермерские хозяйства. У них оккупанты забирают деньги, а взамен предлагают «оказать помощь с горюче-смазочными материалами и со сбором урожая».

Опасаясь за свою жизнь, фермеры осуществляют оплату так называемых «налогов», после чего оккупанты исчезают, не выполнив ни одного обещания. Таким образом, военнослужащие россии используют население оккупированных территорий для собственного обогащения, совершая незаконные действия и уголовные правонарушения на территории Украины, — сообщается в сводке от ЗОВА.

Источник: sprotyv.info

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