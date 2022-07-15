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После псевдореферендума оккупанты могут начать призывать жителей Мелитополя в армию рф

После псевдореферендума оккупанты могут начать призывать жителей Мелитополя в армию рф

Коллаборант евгений балицкий, которого российские оккупанты называют «начальником военно-гражданской администрации Запорожской области» заявил, что на территории временно оккупированного Мелитополя якобы «действуют законы россии». В связи с этим у мужчин, которые не выехали из Мелитополя, сразу же возник вопрос – не станут ли их призывать в армию рф на войну против Украины.

Об этом сообщает издание «РИА Мелитополь» в своем Telegram-канале.

Во время прямого эфира Мелитопольскому городскому голове Иван Федорову также задавали вопрос, есть ли угроза того, что после проведения референдума, в Мелитополе мужчин начнут брать в армию рф.

— Все помнят, как останавливали на блок-постах мужчин, не выпускали из города и предлагали пойти на службу в росармию. Сценарий «лднр» повторяется. Они хотят, чтобы наши люди воевали против нас. Я не могу гарантировать, что этого не будет с теми, кто остался в оккупированном Мелитополе, — ответил на вопрос Иван Федоров.

Источник: sprotyv.info

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