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Вымогают деньги и стреляют в спину: российские военные не выпускают украинцев с оккупированных территорий.

Вымогают деньги и стреляют в спину: российские военные не выпускают украинцев с оккупированных территорий.

● Российские военные построили бизнес за проезд украинцев через блокпосты с оккупированных территорий Херсона и Запорожья. При этом бизнес разрастается, так как количество блокпостов и стоимость проезда растет.

● Жителей Мелитополя до недавнего времени выпускали в подконтрольное Украине Запорожье. Но с начала июля даже за взятку попасть на эти территории почти невозможно из-за наступления ВСУ, рассказывает The Moscow Times местный житель Алексей. По его словам, за выезд из города сначала российские военные требовали $500, потом ставка возросла до $2000.

● Редкая возможность пройти без очереди и взяток это малолетние дети. Один из выехавших уверен, что проехать сложный путь от Херсона до Запорожья помог четырехлетний сын. «Ребенок в салоне сдерживал и даже умилял россиян. Те, кто без детей пробирался в Украину, подсаживал тех, у кого дети есть. Наличие грудничков значительно упрощает допросы. Люди даже делятся объявлениями по выезду и ищут тех, у кого дети».

● Житель Бердянска Константин рассказывает, что взятки при выезде из оккупированных территорий дают те, кто хочет проехать без очереди на собственном автомобиле. Но и стоимость проезда на автобусе в Украину весьма высокая. «На легковушке можно без взятки, но стоять в очереди 3–4 дня. Проезд на автобусе от 3 тысяч гривен до 10 тысяч. Это значит, от $100 до $400», — поясняет мужчина. «Попасть в Украину — это лотерея. Могут обмануть перевозчики, могут пропустить, могут просто развернуть и не пропустить, могут пропустить за взятку».

● Жительница Днепра Любовь рассказала, что ее сестра до войны жила в Мариуполе. Она дважды пыталась выбраться из города. Первая попытка выезда была в начале мая. Мариуполь сестра с семьей покидала на своей машине. Отдали около $200, чтобы заплатить на КПП при выезде из города. Деньги отдали и уже почти выехали, но им вслед открыли огонь, семье пришлось вернуться. В июне сестра Любови предприняла вторую попытку уехать из города на украинскую территорию, размер взятки к тому времени возрос до $500.

И между тем, люди готовы платить любые деньги для того, чтобы вырваться из лап смертоносного "русского мира".

Источник: https://t.me/Sharpreview/15572

Новости портала «Весь Харьков»

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