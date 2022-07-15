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Нацбанк з початку березня придбав в уряду військових ОВДП на 225 мільярдів

Нацбанк з початку березня придбав в уряду військових ОВДП на 225 мільярдів

Від початку повномасштабної війни Національний банк придбав в уряду військових облігацій внутрішньої державної позики на 225 млрд грн.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю BBC, передає Укрінформ.

«З початку війни Національний банк придбав в уряду військових ОВДП на 225 млрд грн (7,6 млрд доларів США). З них 20 млрд грн - у березні, по 50 млрд грн - у квітні та травні. У червні обсяги емісійного фінансування дефіциту бюджету зросли до 105 млрд грн», - зазначив він.

Ніколайчук уточнив, що причиною є неритмічність і повільні темпи надходження міжнародної допомоги у травні та на початку червня, а також слабкі залучення уряду на внутрішньому борговому ринку через неготовність підвищувати дохідність за гривневими ОВДП до ринкового рівня.

Як повідомлялося, у зв’язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Таким чином планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень. Аукціони з продажу ОВДП проводяться щовівторка, починаючи з 1 березня.

Источник: ukrinform.ua

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