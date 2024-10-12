НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену Силам логістики ЗСУ

Національний банк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" номіналом 10 гривень 1 жовтня, у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України відкарбує 10 000 000 таких монет.

Аверс нової монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

На реверсі монети по колу розміщено написи: "СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!" і "СИЛИ ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ".

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в його основі – стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально.

На задньому тлі монети схематично зображені топографічні карти.

Монета є обов’язковою до приймання для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Як повідомили в НБУ, частина тиражу обігової пам’ятної монети "Сили логістики Збройних Сил України" (500 тис. шт.) буде сформована в спеціально оформлені ролики по 25 монет.

Джерело: epravda.com.ua

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