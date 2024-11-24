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Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Голодомор 1932–1933 років, організований сталінським режимом, забрав мільйони життів українців. Ця трагедія була цілеспрямованим геноцидом проти нашого народу.

Сьогодні, коли світ згадує жертв Голодомору та прагне запобігти подібним злочинам, сучасна росія продовжує політику нищення української ідентичності.

Більше про злочини тоталітарного СРСР у 30-х роках і теперішній агресивний режим кремля – у нашому матеріалі

Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Сучасна росія йде шляхом сталінських злочинів

Джерело: https://t.me/spravdi/43121

Новости портала «Весь Харьков»

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