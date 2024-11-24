Російські війська активізувалися на Харківщині: зафіксовано 25 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 листопада. 1005 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 КАБи. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 159 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости