У боях на Донбасі загинув військовий з Харківщини

На війні з окупантами загинув житель міста Зміїв Харківської області Сергій Плешков. Захисникові було 30 років.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Молодший сержант Сергій Плешков, штаб-сержант 3 категорії механізованого батальйону, загинув під час виконання бойового завдання 27 жовтня поблизу міста Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

Народився Сергій 11 січня 1994 року у місті Зміїв. Навчався у Зміївському ліцеї №1, далі продовжив навчання у Чугуєво-Бабчанському лісовому коледжі. Після його закінчення працював за фахом.

З 2015 по 2016 рік Сергій проходив строкову службу у зоні АТО. Після демобілізації повернувся до роботи. Працював на Зміївському молокозаводі.

У 2018 році Сергій Плешков одружився. Разом з дружиною вони виховували доньку та сина.

У березні 2022 року Сергій добровольцем став до лав Збройних сил України.

За час служби був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України».

Агентство Телевидения Новости