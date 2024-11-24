● Зеленський пообіцяв виробити 3000 крилатих ракет наступного року. Аналітики ж зазначають, що це вісім ракет на добу, або одна ракета на 3 години. А ще це перевищує темпи виробництва рашистів та американців у декілька разів.

● Голова Європарламенту Роберта Метсола на тлі посилення ударів росії по Україні закликала Німеччину якнайшвидше надати Києву крилаті ракети Taurus.

● Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Відповідний Меморандум підписали вчора в Вільнюсі з моїм другом, міністром оборони Лаурінасом Кащюнасом, — міністр оборони України Рустем Умєров.

● У "розстрільні списки", які рф запланувала в разі захоплення України, входили вчителі, ветерани АТО, журналісти та священники, — Буданов. рф планувала геноцид українців з пересувними краматоріями та масовими захоронннями — те, що можна побачити у Маріуполі, Бучі, на Харківщині.

● росія створила систему катувань військовополонених. За це «відповідають окремі люди», — ГУР. «Види тортур описані і за цією системою навчають відповідних «спеціалістів», — зазначив представник відомства Андрій Юсов.

● Террористы из «Аль-Каиды» в Мали напали на колонну «вагнеровцев»: туареги подорвали автомобили и убили несколько наёмников.

● Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. Він має намір призначити мільярдера Скотта Бессента, який багато років працював менеджером у фонді Джорджа Сороса.

● Понад $18 млрд росія витратила на обстріли та атаки України з початку повномасштабного вторгнення, — дані ЦПД. Всього по містам України було випущено понад 10 тис. ракет та 13 тис. дронів.

● Минобороны предлагает забирать единовременные выплаты за заключение контракта у тех, кто совершил преступление или «грубый дисциплинарный проступок в виде уклонения от исполнения обязанностей военной службы». Законопроект об этом уже поступил для рассмотрения в госдуру.

● москва не хочет применения ядерных сил, сумасшедших в руководстве россии нет, заявил Медведев, который в своей телеге угрожает ядеркой. Главные заявления замглавы Совбеза рф:

- Применение ядерного оружия рассматривается как крайняя мера, согласно доктринальным документам россии.

- Удары дальнобойным оружием по территории россии не останутся без последствий.

- Украинский конфликт может быть прекращён, если НАТО прекратит разжигать войну.

- Дональд Трамп способен в кратчайшие сроки остановить конфликт.

- Переговоры пока невозможны из-за использования ВСУ дальнобойного оружия.

● Песков неожиданно заявил, что речи о проведении в россии мобилизации не ведется. Похожее заявление он делал 2 года назад, в начале сентября 2022 года.

● 77-летний пенсионер забрал 15 тысяч рублей, оставленные в банкомате. Его задержали и предложили подписать контракт на войну

● Лукашенко пообещал отключить интернет в Беларуси, если жители не примут итоги выборов и выйдут на протесты.

● Александр Лукашенко: «Никакой диктатуры в стране нет». По словам Лукашенко, он боится вождизма «всю свою президентскую жизнь».

● Военкор-каналы сообщили, что продюсер Сергей Жигунов делает многосерийный фильм об СВО, но «столкнулся с саботажем»: снимать картину отказались 50 режиссёров

● Частий гість студії Соловйова депутат Держдуми Андрій Гурульов заявив про безповоротність ядерного удару росії по США через дозвіл США на завдання ракетних ударів углиб території рф. Однак пізніше цю ахінею пропагандиста вирішили прибрати з усіх медіаресурсів.

● Вопрос национальной безопасности, который обсуждают в госдуре – копьютерная игра. Сегодня «Сталкера» купил – а завтра в ВСУ вступил.

● Сенатор от Курганской области подарил жителям региона на юбилей авиационную ракету. Она предназначена для поражения бронированной боевой техники и живой силы. А выпускают её на заводе «Курганприбор», которым владеет семья этого сенатора.

● В россии появится первый ребёнок с именем Орешник. Такое имя своему сыну или дочери готова дать семья из Набережных Челнов. У отца уже есть 14 детей от трёх женщин. Последняя дочь — россия-Святосия-Святороссия родилась 17 ноября 2023 года.

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