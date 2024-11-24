На территории временно оккупированной Херсонщины усилились репрессии относительно проукраинских детей

россияне усиливают репрессии по поводу проукраинских детей на временно оккупированных территориях Херсонщины. Враг проводит "лекции" в оккупированных школах для запугивания учеников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины", - говорится в сообщении.

По их информации, в учебных заведениях захваченной Каховки и ее окрестностей полицейские проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". Отмечается, что целью таких уроков стало выявление и устрашение тех учеников, которые в дальнейшем проявляют проукраинские позиции.

Кроме того, особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам оккупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления кремля.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46068

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