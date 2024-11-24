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На территории временно оккупированной Херсонщины усилились репрессии относительно проукраинских детей

На территории временно оккупированной Херсонщины усилились репрессии относительно проукраинских детей

россияне усиливают репрессии по поводу проукраинских детей на временно оккупированных территориях Херсонщины. Враг проводит "лекции" в оккупированных школах для запугивания учеников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины", - говорится в сообщении.

По их информации, в учебных заведениях захваченной Каховки и ее окрестностей полицейские проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". Отмечается, что целью таких уроков стало выявление и устрашение тех учеников, которые в дальнейшем проявляют проукраинские позиции.

Кроме того, особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам оккупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления кремля.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46068

Новости портала «Весь Харьков»

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