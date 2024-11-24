На территории временно оккупированной Херсонщины усилились репрессии относительно проукраинских детей
россияне усиливают репрессии по поводу проукраинских детей на временно оккупированных территориях Херсонщины. Враг проводит "лекции" в оккупированных школах для запугивания учеников.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины", - говорится в сообщении.
По их информации, в учебных заведениях захваченной Каховки и ее окрестностей полицейские проводят "лекции" на тему "Мы ответственны за свои поступки". Отмечается, что целью таких уроков стало выявление и устрашение тех учеников, которые в дальнейшем проявляют проукраинские позиции.
Кроме того, особое внимание уделяется ответственности за распространение информации, которая по словам оккупантов, дискредитирует "русский мир" и разоблачает преступления кремля.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/46068