Згідно з інформацією, опублікованою урядом Естонії, Естонія, Литва, Норвегія та Польща зробили крок для зміцнення регіональної протиповітряної оборони, підписавши спільну декларацію про закупівлю ПЗРК PIORUN. Угода, завершена у Варшаві, доручає польському агентству оборонних закупівель керувати процесом придбання через його підтверджений досвід в управлінні проектами ракетних систем, включаючи контроль якості та випробування. Система PIORUN виробництва польської компанії MESKO призначена для протидії повітряним загрозам, таким як літаки, гелікоптери та дрони. З радіусом дії до 6,5 кілометрів вона пропонує надійне та ефективне рішення для потреб ППО малої дальності.

Естонія підкреслила важливість співпраці зі своїми регіональними партнерами, зазначивши, що спільні закупівлі забезпечують економію на масштабі, швидші терміни доставки та оптимізоване використання інженерних ресурсів. Це партнерство зміцнює спільну мету щодо посилення можливостей протиповітряної оборони країн-учасниць.

Роль Польщі в цьому проекті виходить за рамки лідерства в закупівлях, оскільки її оборонна промисловість відіграє життєво важливу роль у підтримці країн-союзників. Польські компанії MESKO та WB Group є невід’ємною частиною постачання та модернізації оборонних систем, а Nitro-Chem надає ключові вибухові компоненти для виробництва боєприпасів.

Раніше в цьому році Естонія отримала системи PIORUN в рамках своїх зусиль з посилення можливостей своїх оборонних сил. Крім того, WB Group реалізувала проекти модернізації естонських зенітних гармат ZU-23.

ПЗРК Piorun (ПЗРК Piorun), розроблений у Польщі, виявився життєво важливим активом для захисту України від російської повітряної загрози під час повномасштабної війни. Спеціально розроблений для ураження низьколітаючих літаків, гелікоптерів і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), Piorun значно посилив можливості протиповітряної оборони України. Польща надала Україні нерозголошену кількість цих систем на початку 2022 року, щоб зміцнити обороноздатність країни в умовах загострення бойових дій.

Українські сили продемонстрували ефективність системи в численних боях, успішно знешкоджуючи різні російські літаки. Звіти з поля бою підкреслюють його використання проти передових винищувачів, таких як Су-34 і Су-25, а також ударних вертольотів, таких як Мі-24 і Ка-52. Один відомий інцидент у березні 2022 року показав, як українські десантники збили російський вертоліт Мі-24 за допомогою Piorun, що підкреслило його здатність ефективно протистояти загрозам з вертольотів. Удосконалене інфрачервоне наведення системи в поєднанні з покращеною стійкістю до контрзаходів відіграло важливу роль у подоланні складних систем захисту, розгорнутих російською авіацією.

Завдяки дальності стрільби до 6,5 кілометрів і бойовій висоті 4000 метрів Piorun пропонує ЗСУ інструмент протидії загрозам на низькій висоті. Його портативність дозволяє швидко розгортати та змінювати положення, забезпечуючи адаптивність у динамічному середовищі на полі бою. Ці особливості не тільки підвищили здатність України протистояти російській повітрі, але й привернули увагу міжнародної спільноти до ефективності системи.

Джерело: wheel-news.com

Новости портала «Весь Харьков»