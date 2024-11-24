Застосування ядерної зброї не принесе їм користі, — американські експерти про ядерний шантаж москви

Моніторинг боєготовності ядерних сил рф є пріоритетом для американської розвідки, каже Метью Банн, аналітик з ядерної зброї і колишній науковий радник в адміністрації Білла Клінтона.

"Наскільки нам відомо, вони перебувають у стані бойової готовності. З боку Сполучених Штатів було б нерозумно не вірити в те, що росія може застосувати ядерну зброю, якщо захоче її застосувати", — сказав Банн у коментарі Voice of America.

Востаннє, за словами Банна, розвідка США всерйоз розглядала небезпеку застосування росією ядерної зброї для нанесення ударів по Україні наприкінці 2022 року після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській і Херсонській областях.

"Існує думка, що якщо Україна успішно досягне точки, коли виникне серйозна загроза Криму, — можливо, ймовірність цього становить 50/50, — то за цих обставин росія вибере застосування ядерної зброї", — сказав експерт.

Джон Ерат, старший директор з політики вашингтонського Центру з контролю над озброєннями і нерозповсюдження, вважає, що росія навряд чи застосує ядерну зброю. За останні два роки для її використання було перетнуто чимало "червоних ліній", нагадує він.

"За останні два роки ми стали свідками появи загроз — прямих і непрямих — застосування ядерної зброї. Йшлося про відправку в Україну танків, бойових машин Bradley, додаткових систем Patriot, винищувачів F-16.

Цього разу на папері відбулася зміна політики застосування ядерної зброї. Це додатковий крок, такого раніше не було, але він узгоджується з попередніми відповідями росії на подібні кроки", — заявив Ерат.

Аналітик звертає увагу на те, що рф використовує всі наявні види озброєнь у війні проти України без будь-яких червоних ліній та умов. Тому причина, через яку вона досі не застосувала ядерну зброю, не пов'язана з моральними обмеженнями.

"Насправді в них немає жодних моральних обмежень на застосування ядерної зброї в Україні. І незважаючи на це, вони так і не наважилися застосувати цю зброю. Це означає, що ця зброя не піде їм на користь", — каже Ерат.

Протягом останніх двох років росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю. Мета цих погроз — залякати Захід і Україну, підкреслюють експерти.

"Політика росії полягає в послідовних спробах змусити країни припинити підтримку України, довести, що Україна не може виграти війну і що росії потрібно дозволити диктувати умови припинення вогню", — пояснює Ерат.

Джон Гарді, експерт із безпеки у вашингтонському Фонді захисту демократій, переконаний, що Захід має продовжувати підтримувати Україну всіма необхідними засобами, у тому числі скасувати всі заборони на застосування західних ракет по території рф.

Водночас, за словами Метью Банна, ризик виникнення ядерної війни є сьогодні найвищим з часів Карибської кризи 1962 року, коли СРСР розмістив ядерні ракети на Кубі. Банн підкреслює, що без дипломатії в цьому випадку не обійтися.

Джон Ерат нагадує, що свого часу США та СРСР зуміли скоротити кількість ядерних ракет на 80%. Однак підкреслює, що про подальші скорочення зараз говорити не доводиться, враховуючи напруженість міжнародної ситуації.

Ба більше, існує загроза нового нарощування ядерних сил у зв'язку з тим, що 2026 року спливає термін дії Договору між США і рф про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь — СНО-3. Це — останній чинний договір про скорочення ядерних озброєнь.

Джерело: https://t.me/znua_live/178011

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