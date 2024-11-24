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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації

Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через "Дію".

Про це для ЕП повідомляють генерал-майор, спеціальний радник компанії MORIS з питань військового права Артем Лучніков та юрист, адвокат Ростислав Соботник.

Зміни вносить постанова № 1332 від 22 листопада 2024 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Основні положення змін для бізнесу (критично важливих підприємств):

● відстрочки від призову, надані Мінекономіки або через "Дію", діють до закінчення строку, але не довше ніж до 28.02.2025;

● рішення про критичність підприємств, термін яких спливає до 30.11.2024, продовжуються до 31.12.2024;

● бронювання військовозобов’язаних здійснюється лише через "Дію";

● за окремим рішенням Міністра оборони можна забронювати понад 50% військовозобов’язаних;

● у загальній кількості військовозобовʼязаних, які пропонуються до бронювання, не врховуються військовозобовʼязані жінки;

● для бронювання зарплата військовозобов’язаних за останні 3 місяці останнього звітного кварталу має бути не менше мінімальної, помноженої на 2,5;

● у донорських проєктах можна бронювати до 50% працівників, які безпосередньо залучені до виконання завдань;

● підприємства подають дані про працівників у Пенсійний фонд не пізніше наступного дня після змін у трудових відносинах;

● бронювання анулюється, якщо зарплата працівника менша за визначений рівень;

● анулювання можна оформити через "Дію";

● критичність підприємства погоджуватиметься з Мінекономіки та Міноборони.

Обов'язковими критеріями для визнання підприємства критично важливим є:

● відсутність заборгованості по сплаті податків та ЄСВ;

● Середня зарплата працівників за останній квартал не менше мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Моніторинг діяльності заброньованого бізнесу здійснюватиме орган, що прийняв рішення надати статус критичного підприємства.

Центральні органи виконавчої влади та обласні адміністрації (включно з Київською і Севастопольською міськими ОВА) мають переглянути рішення про визначення підприємств критично важливими протягом трьох місяців.

Джерело: epravda.com.ua

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