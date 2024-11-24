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Понад 37 соціальних послуг вже доступні в режимі онлайн – Мінсоцполітики

Понад 37 соціальних послуг вже доступні в режимі онлайн – Мінсоцполітики

Мінсоцполітики запустило портал soc.gov.ua, де доступні 37 соціальних послуг в онлайн-режимі. Також диджиталізовано 17 соціальних виплат, які можна оформити через портал "Дія".

Сьогодні українці можуть отримати понад 37 соціальних послуг онлайн, без необхідності фізичного відвідування установ за місцем реєстрації. Про це під час брифінгу розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

▶ ️Вже зʼявилася можливість звертатися за соціальними послугами, соціальними виплатами онлайн. Раніше це можна було зробити тільки особисто, і тільки за місцем реєстрації. Зараз, наприклад, доступні соціальні послуги на порталі soc.gov.ua. Це соціальний портал, ресурс, де ми хочемо в одному місці обʼєднати всю підтримку, яку людина отримує вже, буде отримувати, має право отримувати. Але розпочали ми з соціальних послуг, які в країні взагалі не були оцифровані. І вже зараз звернутися більш як за 37 соціальними послугами можна онлайн завдяки цьому соцпорталу - сказав Кошеленко.

Він зазначив, що вже диджиталізовано 17 соціальних виплат, які доступні як в самій системі, так і на порталі "Дія".

Джерело: unn.ua

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