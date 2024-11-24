Кожну викрадену українську дитину потрібно фактично виривати з лап триглавого дракона, ― Вадим Скібіцький

Після викрадення українських дітей з окупованих територій росія намагається позбавити їх української ідентичності ― на території держави-агресора діє близько півсотні спеціальних програм для перепрограмування свідомості дітей та молоді України.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму “Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.

За його словами, повернення викрадених росією дітей України ― вкрай складний процес.

“Вивезення наших дітей починалось нібито на відпочинок, на лікування, на навчання, а потім відбувалась передача їх у російські сім’ї, щоб потім повністю їх асимілювати в російську пропаганду, в російське суспільство. [...] Звільнити українських дітей дуже непросто. Ми повертаємо буквально одиниці: кожну дитину треба фактично виривати з пазурів цього триглавого дракона”, ― заявив Вадим Скібіцький.

ГУР МО України спільно з іншими державними органами збирають усі можливі факти про злочини росії щодо українських дітей.

Також Вадим Скібіцький нагадав, що для інформування українського суспільства та світової спільноти на порталі “Війна і санкції” діє розділ “Викрадачі дітей” (https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/persons), де наведено дані про виконавців цих геноцидних практик росії.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4880

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