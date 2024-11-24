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Потрібно, щоб путін дійшов висновку, що війна була помилкою

Потрібно, щоб путін дійшов висновку, що війна була помилкою

Усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах, — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

В інтерв'ю Voice of America дипломат наголосив, що "за комунізму у нас теж був мир, але це був мир у тюрмі". Тож головне питання зараз в тому, чи буде дотримано Статут ООН, чи будуть дотримані гарантії безпеки та кордону, які Україна вже мала, зокрема й від росії. І питання в тому, як цього досягти.

"Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати — у цьому випадку закінчиться й Україна. Війна закінчиться, коли путін перестане воювати. Отже, потрібно, щоб путін дійшов висновку, що війна була помилкою і що її неможливо виграти прийнятною ціною.

І я думаю, що він насправді ближче до цього, ніж прикидається. Він — самохвалець. Насправді ж, поки що результат — катастрофічний, і він у біді. Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах. Але Сполучені Штати, Європа та Україна мають сильніші карти, ніж він думає", — вважає Сікорський.

Джерело: https://t.me/znua_live/178102

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