Усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах, — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

В інтерв'ю Voice of America дипломат наголосив, що "за комунізму у нас теж був мир, але це був мир у тюрмі". Тож головне питання зараз в тому, чи буде дотримано Статут ООН, чи будуть дотримані гарантії безпеки та кордону, які Україна вже мала, зокрема й від росії. І питання в тому, як цього досягти.

"Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати — у цьому випадку закінчиться й Україна. Війна закінчиться, коли путін перестане воювати. Отже, потрібно, щоб путін дійшов висновку, що війна була помилкою і що її неможливо виграти прийнятною ціною.

І я думаю, що він насправді ближче до цього, ніж прикидається. Він — самохвалець. Насправді ж, поки що результат — катастрофічний, і він у біді. Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах. Але Сполучені Штати, Європа та Україна мають сильніші карти, ніж він думає", — вважає Сікорський.

Джерело: https://t.me/znua_live/178102

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