Кілька безпілотників були помічені над і поблизу авіабази RAF Лейкенхіт в Англії 20 листопада

The War Zone із посиланням на відповідь на запит про цей інцидент у ВПС США.

«Кількість БпЛА коливалася, і вони були різного розміру/конфігурації. За БпЛА велося активне спостереження, і керівники установок встановили, що жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури», — заявив представник ВПС США в Європі — ВПС в Африці (USAFE).

Були непідтверджені повідомлення про те, що для переслідування безпілотників були підняті в небо винищувачі F-15E Strike Eagle, і що це вплинуло на польоти на базі. ВПС не відразу відреагували на ці заяви.

«З метою захисту оперативної безпеки ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати об'єкт. Ми продовжуємо стежити за повітряним простором і працюємо з владою приймаючої країни і партнерами місії над забезпеченням безпеки персоналу, об'єктів і майна бази», — повідомили виданню в USAFE.

На базі ВПС США в Лейкенхіті розміщено надзвичайно важливий набір засобів, зокрема, єдине в Європі крило винищувачів четвертого і п'ятого поколінь ВПС США, а також тактичні літаки F-35A і F-15E.

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У порту Гамбурга виявили безпілотник, який шпигував за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth — BILD

У ніч на п'ятницю поліція помітила поблизу корабля БПЛА. Скоріш за все, це був розвідувальний дрон, який шпигував за авіаносцем.

В Бундесвері увімкнули пристрій для постановки радіоперешкод, але марно - безпілотник втік з місця події.

Джерело: https://t.me/znua_live/178030, https://t.me/Tsaplienko/64407

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