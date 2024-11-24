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Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами, деякі з них 2023 року виробництва, — CNN

Видання пише що через це українські офіційні особи надали CNN доступ до фрагментів уламків зброї, які засвідчують очевидний обсяг американських і європейських схем в їхніх системах наведення.

Зазначається, що найважливіші компоненти, які використовуються в ракетах КНДР, виробляються дев'ятьма західними виробниками, включно з компаніями зі США, Нідерландів і Великої Британії. Водночас деякі частини ракет було вироблено вже 2023 року, що свідчить про швидкість поставок у Північну Корею.

Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами, деякі з них 2023 року виробництва, — CNN

Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами, деякі з них 2023 року виробництва, — CNN

Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами, деякі з них 2023 року виробництва, — CNN

Джерело: https://t.me/u_now/146364

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