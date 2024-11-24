САП. Актуальні події 18 – 22 листопада 2024 року

▶ ️Цивільна конфіскація:

САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 8,7 млн грн, які оформлені на родичку одного з посадовців столичного управління Нацполу – https://cutt.ly/QeKGiyzz

▶ ️Підозра:

Повідомлено про підозру 2 керівникам структурних підрозділів Сил логістики, зловживання яких завдали мільйонних збитків – https://cutt.ly/PeKGuTTt

▶ ️Запобіжний захід:

● Продаж за безцінь землі на Закарпатті: АП ВАКС засилила зміну запобіжних заходів двом підозрюваним – https://cutt.ly/DeKGoieH

● Обрано запобіжний захід ексголові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» – https://cutt.ly/EeKGoeuu

▶ ️Завершено слідство:

● у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті – https://cutt.ly/8eJRyzvC

● у справі стосовно 2 осіб, які за 1,7 млн дол. США намагались призначити на керівні посади на митниці підконтрольних осіб – https://cutt.ly/AeKHb0ih

▶ ️Вирок:

● Оголошено вирок у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. За вироком суду 6 осіб, серед яких колишні та чинні керівники і посадовці одного з державних підприємств, яке є структурним підрозділом ДК «Укроборонпром», засуджено до реального позбавлення волі – https://cutt.ly/leKGiRGV

● ВАКС засудив до реального позбавлення волі суддю з Маріуполя та його помічницю – https://cutt.ly/WeKGi18W

● САП готує апеляційну скаргу на вирок експосадовиці Укрзалізниці – https://cutt.ly/8eKGi4TN

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2587

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