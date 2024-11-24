Трамп хоче, аби мінʼюст шукав докази "фальсифікацій" президентських виборів 2020 року, - WP

Зазначається, що майбутній очільник Білого дому планує звільнити всю команду спеціального прокурора Джека Сміта, що розслідувала його справи про нібито неправомірне поводження з секретними документами та спробами скасувати результати виборів.

Трамп дотримується думки, що президентські вибори 2020 року, на яких переміг Джо Байден, були сфальсифіковані, і справи проти нього є прикладом політичного переслідування.

---------

Суд відклав вирок Трампу в справі про виплати порнозірці

Верховний суд штату Нью-Йорк знову відклав оголошення вироку Дональду Трампу у справі про виплати колишній порноактрисі з передвиборного фонду.

Адвокати Трампа вимагають закрити справу, адже обвинувальний вирок створить "неконституційні перешкоди для здатності президента керувати країною".

Своєю чергою обвинувачення побоюється, що після інавгурації Трамп може уникнути покарання через президентський імунітет і просить про відстрочку до 2029 року.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/84492, https://t.me/dw_ukraina/28939

Новости портала «Весь Харьков»