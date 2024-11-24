Перегони “роботів-убивць” — США просуває революційну ШІ-програму Replicator

Новий звіт організації Public Citizen попереджає про потенційні загрози, пов’язані з програмою Міністерства оборони США Replicator. Вона націлена на створення зброї на базі штучного інтелекту.

Ініціатива Replicator спрямована на прискорення розгортання дешевих автономних безпілотників, насамперед. За даними Пентагону, у проєкт входять повітряні та морські дрони з ШІ-технологіями.

У програму, зокрема, потрапили Ghost-X від Anduril Industries, Performance Drone Works C-100, а також секретні безпілотники, що включають “недорогі ударні пристрої великої дальності та морські безпілотні системи”. Раніше представники Пентагону також підтвердили, що в рамках цієї ініціативи деякі системи випробовуються на полі бою в Україні.

Доповідь PC звертає увагу на ризику прискорення глобальної гонки озброєнь. Вона також вказує на відсутність чітких гарантій, що така зброя не зможе застосовувати смертоносну силу автономно.

Саванна Вутен, авторка звіту та представниця ініціативи People Over Pentagon, висловила занепокоєння: “Дозволити автономним системам ухвалювати рішення щодо людського життя — це загроза, якої потрібно уникати за будь-яку ціну”.

Вона закликала Пентагон публічно відмовитися від використання роботів-убивць. Вутен попередила, що сліпа підтримка технологій Кремнієвої долини може призвести до катастрофічних наслідків.

Ініціатива Replicator уже пройшла понад половину свого терміну, а її бюджет становить $1 мільярд. Нещодавно заступниця міністра оборони Кетлін Гікс оголосила про додаткове фінансування проєкту. Звіт Public Citizen зазначає, що корпоративні інтереси та прагнення до прибутку підштовхують прискорений розвиток озброєнь, що вимагає суворішого контролю та прозорості.

Автори звіту закликають Конгрес і Пентагон до негайних дій:

● Гарантувати, що зброя на базі ШІ не отримає повноважень для автономного застосування смертоносної сили.

● Розробити чіткі протоколи для відповідального управління системами ШІ.

● Унеможливити неконтрольоване збільшення оборонних витрат під приводом інвестицій у ШІ.

Public Citizen наголошує, що розв’язання таких питань зараз критично важливе, щоб уникнути нерозважливої гонки озброєнь і забезпечити дотримання принципу повного контролю людини над збройними системами.

Джерело: cryptonewsua.com

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