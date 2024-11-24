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Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – значуща подія не лише для геймерів, а й для України в цілому. Такі досягнення допомагають нашій країні голосно заявляти про себе на міжнародній арені.

Але комп’ютерні ігри давно стали інструментом впливу й для росії. кремль використовує ігрову індустрію для викривлення історії, поширення фейків і своїх наративів.

Докладніше про те, як це працює, читайте у матеріалі на основі дослідження Mezha.Media

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Ігри та пропаганда: як рф використовує цифровий світ у своїх цілях

Джерело: https://t.me/spravdi/43129

Новости портала «Весь Харьков»

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