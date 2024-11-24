В ЕС решили ужесточить правила выдачи россиянам шенгенских виз

Глава миграционной службы Евросоюза Ильва Йоханссон заявила, что Европейский союз, вероятно, усилит ограничения на выдачу виз гражданам россии. По ее словам, россияне, путешествующие по Шенгенской зоне, представляют серьезную угрозу для европейской безопасности.

Согласно данным за 2023 год, российским гражданам выдали около 450 тысяч шенгенских виз. Хотя эта цифра значительно меньше показателей до начала войны в Украине, она все еще остается достаточно высокой, что вызывает обеспокоенность, пояснила Йоханссон.

Она напомнила об участившихся случаях диверсий и шпионажа на европейской территории, а также о недавней попытке российских спецслужб убить главу немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

«Сейчас не время проявлять мягкость. Это может подорвать безопасность всей Шенгенской зоны», — заявила она.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46065

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