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россия вынуждена признавать самые большие потери с 2022 года

россия вынуждена признавать самые большие потери с 2022 года

В данный момент признаваемые рф потери в 2,5 раза выше, чем год назад.

Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой рф признали убитыми или публично похоронили.

Согласно нашим подсчётам, с середины октября 2024 г. в россии начали показывать на 30-40% убитых больше, чем месяцем ранее.

На 18 ноября 2024 года в нашей базе 82149 человек, по которым есть полные сведения, и 400 лиц, где есть какие-то расхождения. Это люди, зафиксированные ПОИМЁННО.

За неделю число признанных в рф потерь убитыми выросло на 1458 единиц.

Часть из них – это проявленные потери за более ранний период. Однако динамика очень чёткая: если год назад в россии показывали 80-110 убитых в день, то сейчас – 180-200.

Для сравнения, число убитых за неделю:

• 13 ноября 2023 г. – 633

• 20 ноября 2023 г. – 635

• 27 ноября 2023 г. – 575

…..

• 04 ноября 2024 г. – 1305

• 11 ноября 2024 г. – 1407

• 18 ноября 2024 г. – 1458

Даже с учётом проявления старых потерь рост значительный.

Напомню. Это далеко не полные данные. россия потери скрывает. Опыт наших подсчётов и ряд косвенных признаков указывают, что число убитых в российской армии – МИНИМУМ в два раза выше.

российский проект «Медиазона» и российская служба ВВС по состоянию на 22 ноября давали цифру 79 819 человек.

Согласно оценке группы ИС, безвозвратные потери российской армии составляют – 300-350К. Санитарные 450-700К.

Диапазон потерь, не учитывая дезертиров, 750 тыс. - 1 млн. 50 тыс.

Из особенностей.

1.Роль Башкортостана и Татарстана в нападении на Украину становится вызывающей. За неделю мы зафиксировали 96 убитых из Башкортостана и 89 из Татарстана. Самые высокие цифры по россии. Это – отражение потока наёмников, которые едут убивать украинцев за деньги, и результат активности местной власти.

Контраст с Кавказом – разительный. Главным злодеем у нас считается дондон Кадыров, но по факту казанские и уфимские бонзы точно не лучше. Просто у них другая стилистика. Если кто-то считает, что удастся ввести в заблуждение и отпетлять от возмездия – цифры не позволят.

2. Околоядерную истерию и ракетный шантаж власти рф использовали для девальвации рубля. Это позволит им заткнуть дыры в бюджете и получить ресурс, в том числе – на оплату наёмников. Т.е., деньги у них будут. Вопрос – как это отразится на численности. Пока росармия не дотягивает до тех показателей, которые летом обнародовала наша разведка в качестве планов рф до конца года.

Данные «Левада-центра» за октябрь 2024 г. подводили к мысли, что среди категорий населения, которым реально может грозить участие в войне, особого восторга уже нет. Радуются только пенсионеры и москвичи, которые не воюют. Мобилизационный потенциал рф недооценивать не стоит, но игры с корейцами и рост всевозможных элементов блефа показывает: не всё у них хорошо.

Лидеры по признанным потерям убитыми в абсолютных числах:

• Башкортостан – 3482

• Краснодарский край – 3302

• Татарстан – 3206

• Свердловская область – 2993

• московская область – 2664

• Пермский край – 2660

• Челябинская область – 2453

• Самарская область – 1981

• Саратовская область – 1956

• Иркутская область – 1920

Джерело: https://t.me/kopytkoav/736

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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