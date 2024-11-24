Росіяни на окупованих територіях закликали доносити на тих, хто запалює свічку в пам'ять про жертв Голодомору

Активісти «Жовтої стрічки» також пишуть, що адміністрація «Донецького державного університету» наказала не згадувати про роковини на парах.

За даними руху, заборона стала відповіддю на прохання студентів філологічного факультету висвітлити тему штучного голоду в СРСР на занятті з історії.

Адміністрація також попередила, що свічки пам'яті «розцінюються як частина західної антиросійської пропаганди».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/50230

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