Обстріл Золочівської громади на Харківщині: пошкоджено будинки, підприємство, амбулаторія

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Богодухівському району Харківської області. Обстрілів Харкова не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: с. Одноробівка Золочівської громади/Віктор Коваленко

Так, 23 листопада, о 23:40 у Золочівській громаді росіяни вдарили двома КАБами поблизу с. Уди та одним КАБ по с. Одноробівка.

Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, внаслідок авіаудару по селу Одноробівка пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних будинків, приміщення старостинського округу, амбулаторії, будинку культури, приватного підприємства, енерго- та газові мережі. Другий вдарив по відкритій місцевості поблизу села Уди. Без постраждалих.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 38 людей.

Фото: с. Одноробівка Золочівської громади/Віктор Коваленко

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