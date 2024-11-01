Зміни для водіїв та оновлені правила перетину кордону: що чекає на українців в листопаді

У листопаді на українців чекає низка змін – як всередині країни, так і поза її межами. Так, з середини місяця мають змінитися правила перетину кордону з країнами ЄС. Крім цього відбудуться щорічні зміни для українських водіїв.

ЕП розповідає детальніше про зміни з 1 листопада.

НБУ почне вилучати з обігу деякі банкноти

З 1 листопада Національний банк почне вилучати з обігу банкноти 50 та 200 грн старого зразка.

Банкноти 2003-2007 років випуску будуть поступово утилізувати та замінювати новими для покращення якості та безпеки.

Українці зможуть без проблем користуватися і старими банкнотами, їх не потрібно буде обмінювати на нові.

Щорічні зміни для водіїв

В Україні з 1 листопада зміняться правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху у населених пунктах тепер становитиме 50 км/год. Ці обмеження діятимуть до 1 квітня 2025 року.

У деяких містах, зокрема у Києві та Дніпрі, на деяких дорогах у "теплий" період максимально дозволена швидкість становила 80 км/год чи 70 км/год.

Натомість "зимовий" період характеризується підвищеним рівнем небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, що й зумовлює необхідність запровадження більш суворих обмежень швидкості.

Зміни під час перетину кордону

З 10 листопада Європейський Союз має змінити процедуру перетину кордону, зокрема й для українців. Так, на території ЄС почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System).

Нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони.

В українському Уряді пояснювали, що система має спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних документів та запобігти використанню фальшивих документів. А також це має допомогти у протидії нелегальній міграції.

Система одноразово фіксуватиме відбитки пальців та фото обличчя людей, які перетинають кордон, та зберігатиме їх три роки: штампи у паспорті вже не будуть потрібні.

Коли людина буде виїжджати за кордон, прикордонники насамперед братимуть біометричні дані, а якщо людина відмовиться надавати їх – їй відмовлять у перетині.

Далі при кожному наступному перетині кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

Застосунок від "Укрпошти"

У листопаді АТ "Укрпошта" планує запустити новий мобільний застосунок з удосконаленим функціоналом, повідомив ще на початку жовтня генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

У старому застосунку трек вимагає введення даних вручну, натомість у новому вони "залітатимуть" автоматично, щойно посилка буде в дорозі. Одержувач отримає відповідне push-сповіщення.

Також у новому застосунку можна буде перенаправити посилку на інше відділення, оплатити її та бачити всі етапи шляху.

Нові правила для міжнародних перевезень

З 1 листопада для перетину кордону з Польщею міжнародним перевізникам потрібно зареєструватися в системі SENT.

Фактично, йдеться про всі види перевезень, які може виконувати іноземний перевізник.

"Поширюється така вимога як на ті двосторонні перевезення, наприклад Україна – Польща, так і на транзитні, коли перевізник прямує через території Польщі до іншої держави", – пояснили в "Укртрансбезпека".

Реєстрація в системі SENT має забезпечити контроль за всіма вантажними перевезеннями до та через територію Польщі.

Джерело: epravda.com.ua

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