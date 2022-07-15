140 дней войны в Украине.

Много строго военных выводов.

Бои в формате Первой мировой войны — медленное разгрызание обороны по 30 км. за 5 месяцев, вагоны выпущенных снарядов, за пару дней выведенные из строя батальоны без малейшего результата как под Авдеевкой или Харьковом.

Как в Первую мировую снова стали востребованными штурмовые группы, увешанные гранатами и специальным оборудованием — уже не выскочишь быстро разобрать дом на БМП, сожгут носимым.

Контрбатарейная борьба и работа артиллерии — забитые «Ураганы», уничтоженные батареи, выбитые склады, вместе с комдивом, замполитом, зам по тылу и зампотехом одновременно.

Танки перестали прорываться на тылу на глубину заливки баков, а работают с закрытых позиций, каруселями, стараясь не подлазить под ПТРК — попытки косплеить блицкриги стоили РФ далеко за 1000 машин.

Внезапно выяснилось, что авиация не всегда может выполнять работу противовоздушной и противоракетной обороны, а по ЗРК на Западе не так, чтобы и густо.

Но самый главный итог для Европы и мира из войны в Украине — политический.

30 лет благоденствия под сенью баз США и ПРО немножко завели всех в иллюзию, что это будет вечно.

Что можно расслабиться, поболтать про углеводородный след мяса, неравенство, стеклянный потолок доходов и декрет для мужчин.

Хотя проблема не только с тремя туалетами для шести полов, квотами в армии и прочими любимыми занятиями левых социалистов.

Вопрос с сокращениями Бундесвера, когда они распилили роты глубинной разведки, танковые батальоны, порезали военно-транспортную авиацию.

С тем что Варшава уже поставила «Крабов» (по сути британских AS-90) в свои войска и Украину, больше чем их есть у Лондона.

Что страны Союза тратили на интеграцию беженцев с Ближнего Востока 200 миллиардов евро, но годами не могли закончить станцию РЭБ на европейский истребитель.

Ладно Британия остров и у нее 220 боеготовых «Челленджер» — может им так и нужно.

Но когда у Германии «Лео» на ходу 183 штуки, а у Франции танков «Леклерк» 241, то становится очевидно, что Европа куда-то не туда готовилась.

И готовилась ли, вообще? Ведь война это продолжение политики другими средствами.

А что у нас там происходит сегодня?

Желтые жилеты во Франции хотят социалки и ранней пенсии.

Вертолетные деньги всем из-за ковид, а инфляцию размажем на всех кто сидит в резервной валюте.

Зеленые требуют отчетов, как рост бюджета немецкой армии на 100 млрд. окажет влияние на природу и вывод — «Массовое увеличение выбросов CO2 показывает, что Бундесвер является убийцей климата».

Занавес.

Помните президент США мотался по Старому Свету, требовал чтобы тратили хотя бы 2% на оборону.

И что в итоге?

США вынуждены разворачивать на Европейском ТВД три бронетанковые бригады — ибо программы по модернизации бронетанкового парка ЕС рассчитаны лет на 10, потому что профсоюзы, бюджет и оппозиция.

И хотели бы, но хвост пока вертел собакой.

«Да, мы готовы в связи с угрозой от РФ рассмотреть рост бюджета даже до 3%. Правда, в горизонте планирования до 2032 года» — Дания. Оставайтесь на связи, Вашингтон, ваше мнение важно.

И ладно бы так делали небольшие страны или неофиты, надеясь на защиту «старичков».

Но Франция, Италия, Германия и Испания это 10.7 триллионов долларов суммарного ВВП, пусть Британия вышла из ЕС, но они в Альянсе, это ещё 3.4 триллиона.

Напомню, что это число у РФ — 1.8 триллионов долларов.

Подавляющее экономическое преимущество Запада даже без союзников по ту сторону Атлантики.

При этом Россия в состоянии насытить так называемые ЛДНР сотнями буксируемых орудий и САУ, а в Европе их просто нет.

Распилены, проданы в третий мир, поставлены курдам и во время Югославских войн, стоят на консервации и будут сниматься с нее по 20 штук в месяц.

Британия — гаубицы 155 мм. AS-90 89 штук (естественно все их не развернешь, учебные центры и текущий ремонт).

Италия — 62 155-мм PzH 2000, значительная часть американских М-109 нуждается в капитальном ремонте.

Франция — 76 155. мм САУ «Цезарь».

Германия — 121 155-мм PzH 2000.

Испания — 96 155.мм М-109, часть не боеготова.

Вроде внушительная цифра. .

Вот только у РФ под 700 «Мсты-С», 20 штук «Коалиции», до сотни «Пионов», 800 «Гиацинт-С» на хранении и огромное количество стволки. .

Да, есть пока превосходство в высокоточных снарядах, но та же «Raytheon произвела 14000 Excalibur на США, Канаду, Швецию, Германию, Австралию, минус 1500 выстреленных в бою снарядов и неизвестное число на учениях.

Да после последнего саммита НАТО выводы были сделаны были сделаны, но заработает всё не завтра.

Украина тоже могла бы подготовиться лучше?

Естественно — „длинная“ Ольха, закончить первый дивизион „Нептунов“ до вторжения, замкнутый цикл производства снарядов, отчислять до 10-12% ВВП на силовиков.

С другой стороны только США поставили нам 6000 пусковых ПТРК третьего поколения. Из 13.000 произведенных физически — не только для армии США, но и для их союзников.

Передали полмиллиона снарядов.

Вряд ли кто-то может назвать хотя бы одну страну в Европе, которая могла бы планировать подобное самостоятельно и не свалиться в государственное регулирование и нормы?

В общем, мир слишком долго жил в сытости, мнимой безопасности, пытался решать проблемы популяций пингвинов и читать мысли Путина.

В то время как в 21 веке в РФ вставляли швабры в прямую кишку заключенным и обещали бомбить Лондон на федеральных каналах.

И только сейчас что-то начало сдвигаться в политическом поле Старого Света.

Когда Европа лихорадочно пересматривает свои планы по сокращению сухопутных войск, так что только стрекочут станки для печатания денег, видя как миллион украинских силовиков ценой тысяч жизней сдерживают агрессора.

Пора просыпаться. Потому что сон разума рождает чудовищ.

И одно из них уже наливается кровью на восточной границе ЕС.

Источник: site.ua

Автор: Кирилл Данильченко

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