Поліція відкрила майже 250 справ за незаконні дії з гуманітаркою

Поліція зареєструвала 247 кримінальних проваджень щодо незаконних дій з гуманітарною допомогою, в тому числі розкрадання.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент Укрінформу.

За словами очільника МВС, окремі шахраї використовують слабкість або безпорадний стан людей, якій виїжджають із захопленої території. Також є випадки зловживань, пов'язані з поставками медпрепаратів і гуманітарних вантажів.

"І якщо ми говоримо про такі випадки, то таких кримінальних проваджень наразі відкрито близько 247. 29 особам уже повідомлено про підозру", - поінформував Монастирський.

Він додав, що найбільше таких проваджень - 197 - відкрито за статтею 201-2 ККУ "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги", яку Верховна Рада ухвалила на початку широкомасштабної агресії рф.

За словами міністра, найбільше випадків незаконного використання гуманітарки, благодійних пожертв або безоплатної допомоги зафіксовано у Києві та на Львівщині. далі йдуть Харківська область і Кіровоградщина, де розташовані хаби перерозподілення товарів.

Монастирський запевнив, що поліція оперативно реагує на відповідні заяви і звернення. "Кіберполіція виявляє такі випадки, ми знаходимо, хто стоїть за цими схемами. До речі, дуже часто так "хантерять" російські кіберспеціалісти – вони спеціально збирають благодійні історії у телеграм-каналах, і ми потім розуміємо, що за ними стояли росіяни, які збирали цю допомогу", - зазначив глава МВС.

Він розповів про випадки шахрайства з нібито закупівлею автомобілів для ЗСУ і НГУ, на які збирають гроші, а потім придбані машини продають за ринковою ціною. А дехто наживається на тому, що обманює людей, обіцяючи вивезти їх із захоплених територій. "Ми такі випадки фіксували у Маріуполі... Йдеться про різні суми – від 10 тисяч гривень до тисяч доларів... І ми знаємо випадки, коли люди, які не змогли виїхати, загинули", - повідомив Монастирський

Ще одна шахрайська схема пов'язана із закупівлею пального нібито для ЗСУ. "Звичайно, його ніхто не отримував, а шахраї, відповідно, потім його перепродавали, отримуючи, як ми розуміємо, надприбуток. Мова про мільйони гривень, які зароблялися в один момент", - наголосив міністр.

Водночас він подякував усім волонтерам, міжнародним партнерам і небайдужим громадянам, які допомагають українській армії, Нацгвардії, поліції, рятувальникам, і просто українцям, котрі, потребують допомоги.

"Волонтерство, у принципі, стало брендом України… І ми наразі відзначаємо велику кількість допомоги, яка надходить, у тому числі в систему МВС. Це й авто, і гуманітарна допомога тим людям, які її потребують і виїхали, особливо з окупованих територій. І ми це дуже цінуємо", - підсумував міністр.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»