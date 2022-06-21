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В Україні на чверть зросла смертність у ДТП, поліція назвала причину

В Україні на чверть зросла смертність у ДТП, поліція назвала причину

Правоохоронці фіксують істотне зростання кількості загиблих у ДТП на тлі повномасштабного вторгнення росії.

Як передає Укрінформ із посиланням на ДСНС, про це під час засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, кількість загиблих в ДТП осіб збільшилась в країні на 25 %. Таке зростання Білошицький пов’язує зі знищенням унаслідок російської агресії дорожніх знаків. Адже, пояснив він, за неповні чотири місяці бойових дій в Україні зазнали руйнації майже 24 тисячі кілометрів дорогі.

"Тому нагальним питанням на сьогодні є поновлення дорожніх знаків, передусім – знаків про обмеження руху, у тому числі – й через встановлення блокпостів на дорогах країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня Білошицький заявив, що патрульні щодня фіксують десятки випадків п'яного кермування.

Источник: ukrinform.ua

Фото: Патрульна поліція Київської області

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