31% українських батьків кажуть, що їхні діти не використовують світловідбивні елементи.
Це результати жовтневого опитування, яке соціологічна група «Рейтинг» провела на прохання ЮНІСЕФ та МВС України, щоб підготувати освітню кампанію для батьків і дітей напередодні зимового сезону – періоду, коли слизькі дороги й погана видимість значно підвищують кількість аварій за участі перехожих.
У таких умовах навіть прості засоби, як-от флікери на одязі, здатні врятувати життя. Саме тому в межах кампанії «Засвітись» експерти сформулювали правила поведінки на дорозі спеціально для дітей.
За даними Національної поліції, минулого зимового періоду на українських дорогах сталося понад 4500 ДТП, серед яких 486 – за участі дітей. Щоб уникнути повторення жахливої статистики, покажіть ці ролики та картинки дітям, поширте серед дорослих.
Повісити світловідбивну смужку на наплічник чи рукав – проста дія. Проте вона може врятувати життя.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/10856