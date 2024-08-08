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Злочинець путін повинен бути заарештован у Мексиці

Злочинець путін повинен бути заарештован у Мексиці

Посольство України в Мехіко звернулося до мексиканського уряду з проханням заарештувати президента путіна, щодо якого видано ордер МКС на арешт, якщо він буде присутнім на інавгурації президента Мексики Клаудії Шейнбаум — Al Arabiya.

У дипломатичному представництві подякували Мексиці за запрошення президента України Володимира Зеленського на церемонію 1 жовтня, однак нагадали, що путін є воєнним злочинцем.

"Ми впевнені, що уряд Мексики в будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши путіна судовому органу в Гаазі", — йдеться в заяві посольства України в Мексиці.

Хуан Рамон де ла Фуенте, якого Шейнбаум призначила міністром закордонних справ, однак заявив, що запрошення на інавгурацію лідерів усіх країн, з якими Мексика має дипломатичні відносини, включно з росією та Україною, є "стандартним протоколом".

Джерело: https://t.me/znua_live/161149

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