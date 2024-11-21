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Борис Джонсон засвітився у футболці «Битва за світло»
«З гордістю ношу цю футболку київського дизайну. Слава Україні», – написав Джонсон в своєму Х.
Лімітована колекція одягу «Битва за світло» розроблена українським брендом на підтримку енергетиків, сил ППО та рятувальників ДСНС, які захищають і відновлюють інфраструктуру та повертають людям світло після обстрілів.
Всі кошти від продажу колекції спрямовуються на підтримку фонду «Повернись живим»
Джерело: https://t.me/truexanewsua/102076