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Ночной удар МБР поэкспериментировали, теперь решили дневной? ПОКИ ВІДБІЙ!
Больные существа, будущее которых лишь в виде удобрений для украинского чернозёма. Є велика вірогідність що це «РУБІЖ»
UPD
Ціль припинила існування на перетині Дніпропетровщини та Запорізької області
Загроза застосування міжконтинентальної балістичної ракети залишається
UPD2
Були виходи з реактивної системи залпового вогню по прифронтових територіях. Ціль різко зʼявилася і її сприйняли як міжконтинентальну балістичну ракету, — моніторинг.
Тим часом в окупованому Севастополі "відбивають атаку "Нептунів". У місті лунають вибухи