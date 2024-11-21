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Ночной удар МБР поэкспериментировали, теперь решили дневной? ПОКИ ВІДБІЙ!

Больные существа, будущее которых лишь в виде удобрений для украинского чернозёма. Є велика вірогідність що це «РУБІЖ»

UPD

Ціль припинила існування на перетині Дніпропетровщини та Запорізької області

Загроза застосування міжконтинентальної балістичної ракети залишається

UPD2

Були виходи з реактивної системи залпового вогню по прифронтових територіях. Ціль різко зʼявилася і її сприйняли як міжконтинентальну балістичну ракету, — моніторинг.

Тим часом в окупованому Севастополі "відбивають атаку "Нептунів". У місті лунають вибухи

Новости портала «Весь Харьков»

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