СБУ затримала ще одного агента російських спецслужб, який коригував повітряні атаки рашистів та вчиняв підпали в Україні

Служба безпеки затримала ще одного агента спецслужб рф, який діяв у Київській та Вінницькій областях. Ним виявився 22-річний бариста з Вінниці, який коригував ворожий вогонь та вчиняв підпали.

За даними військової контррозвідки СБУ, агент збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.

Окрім виконання ворожих завдань на Київщині зрадник намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

Утім, військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника, задокументувала його злочини і затримала «по гарячих слідах» після спроби підпалити трансформатор.

Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований гру рф у жовтні цього року.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він «звітував» своєму російському куратору.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13421

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