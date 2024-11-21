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Правительство Германии обновило список помощи Украине

Правительство Германии обновило список помощи Украине

(https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992)

✔️Передано Украине с момента предыдущего обновления (с 17 октября):

• боеприпасы для БМП MARDER

• 47 MRAP (всего передано 73)

• 1 РЛС TRML-4D (всего передано 14, осталось передать 2)

• 4 САУ Panzerhaubitze 2000 (всего передано 24, осталось передать 20)

• 41 тыс снарядов 155 мм (всего 306 тыс, осталось более 200 тыс)

• 7 стволов для САУ M109

• 20 разведдронов VECTOR (всего 368)

• 12 разведдронов HORNET XR (всего 18)

• 60 разведдронов Golden Eagle

• 2 разведдрона VT-4 Rochen

• 100 разведдронов RQ-35 HEIDRUN (всего 369)

• 120 разведдронов SONGBIRD (всего 139)

• 2 бронированных мостоукладчика BEAVER (всего 27)

• 3 бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1 (всего 57)

• 3 минных плуга (всего 61)

• 8 десантных машин Caracal

• 20 пограничных машин (всего 276)

• 6 тягачей для танков M1070 Oshkosh (всего 24)

Дальше - смотрите по ссылке. Там патроны, винтовки, жгуты.

✔️Новая помощь, добавленная в лист ожидания:

• 3 СЗУ GEPARD (всего 15)

• 14 гусеничных дистанционно управляемых пехотных машин Gereon RCS

Еще дополнительно заказали разные дроны.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18564

Новости портала «Весь Харьков»

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