Правительство Германии обновило список помощи Украине
(https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992)
✔️Передано Украине с момента предыдущего обновления (с 17 октября):
• боеприпасы для БМП MARDER
• 47 MRAP (всего передано 73)
• 1 РЛС TRML-4D (всего передано 14, осталось передать 2)
• 4 САУ Panzerhaubitze 2000 (всего передано 24, осталось передать 20)
• 41 тыс снарядов 155 мм (всего 306 тыс, осталось более 200 тыс)
• 7 стволов для САУ M109
• 20 разведдронов VECTOR (всего 368)
• 12 разведдронов HORNET XR (всего 18)
• 60 разведдронов Golden Eagle
• 2 разведдрона VT-4 Rochen
• 100 разведдронов RQ-35 HEIDRUN (всего 369)
• 120 разведдронов SONGBIRD (всего 139)
• 2 бронированных мостоукладчика BEAVER (всего 27)
• 3 бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1 (всего 57)
• 3 минных плуга (всего 61)
• 8 десантных машин Caracal
• 20 пограничных машин (всего 276)
• 6 тягачей для танков M1070 Oshkosh (всего 24)
Дальше - смотрите по ссылке. Там патроны, винтовки, жгуты.
✔️Новая помощь, добавленная в лист ожидания:
• 3 СЗУ GEPARD (всего 15)
• 14 гусеничных дистанционно управляемых пехотных машин Gereon RCS
Еще дополнительно заказали разные дроны.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18564