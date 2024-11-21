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россия устроила кибератаки на школы Чехии и Словакии

россия устроила кибератаки на школы Чехии и Словакии

Глава Службы безопасности Чехии Михал Коуделка, выступая на конференции в местном парламенте, заявил, что за сентябрьскими угрозами о минировании школ в Чехии и Словакии стоит россия.

Тогда сотни учебных заведений в обеих странах получили сообщения о взрывных устройствах, из-за чего школы были закрыты на несколько дней, пока полиция проводила проверки. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Коуделка подчеркнул связь кибератаки с глобальными действиями стран так называемой «оси зла», в которую он включил россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45923

Новости портала «Весь Харьков»

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