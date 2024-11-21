По состоянию на ноябрь 2024 года 3767 граждан Украины удалось освободить из плена за все время войны

То есть с 2014 года

Эта цифра включает 168 гражданских, все остальные – военные.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на конференции в Киеве.

В то же время Лубинец затруднился назвать точное количество пленных, которых до сих пор удерживает россия. Однако, по его словам, речь идет о десятках тысяч граждан Украины — гражданских и военных.

«Международный Комитет Красного Креста – единственный инструмент получения официальной информации о пленных от россии. То есть даже когда мы видим видео в сети Интернет, где ясно видно, что тот или иной человек находится в плену, пока об этом не сообщит МККК официально статус пропавший без вести остается. И именно из-за работы этой организации сегодня у нас нет официальных цифр и это, в том числе, создает новые трудности при обмене», — пояснил Лубинец.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45929

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