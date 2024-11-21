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По состоянию на ноябрь 2024 года 3767 граждан Украины удалось освободить из плена за все время войны

По состоянию на ноябрь 2024 года 3767 граждан Украины удалось освободить из плена за все время войны

То есть с 2014 года

Эта цифра включает 168 гражданских, все остальные – военные.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на конференции в Киеве.

В то же время Лубинец затруднился назвать точное количество пленных, которых до сих пор удерживает россия. Однако, по его словам, речь идет о десятках тысяч граждан Украины — гражданских и военных.

«Международный Комитет Красного Креста – единственный инструмент получения официальной информации о пленных от россии. То есть даже когда мы видим видео в сети Интернет, где ясно видно, что тот или иной человек находится в плену, пока об этом не сообщит МККК официально статус пропавший без вести остается. И именно из-за работы этой организации сегодня у нас нет официальных цифр и это, в том числе, создает новые трудности при обмене», — пояснил Лубинец.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45929

Новости портала «Весь Харьков»

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