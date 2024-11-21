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Перед судом постане експравоохоронець з Буковини, який разом з двома чоловіками намагався нелегально перетнути кордон

Перед судом постане експравоохоронець з Буковини, який разом з двома чоловіками намагався нелегально перетнути кордон

● Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього правоохоронця з Чернівецької області, який намагався незаконно виїхати з України разом з двома ухилянтами.

● Обвинувальний акт скеровано до суду.

У жовтні 2024 року правоохоронець почав шукати варіанти незаконного виїзду з України. Він знайшов людину, яка за 5 тис. євро обіцяла зустріти його у прикордонній місцевості та перевести таємними стежками через кордон. Щоб зменшити власні витрати, правоохоронець домовився, що за вказану суму він може взяти з собою ще двох людей.

26 жовтня фігурант з двома напарниками виїхали до обумовленого місця неподалік кордону з Румунією. Проте під час «подорожі» їх зупинили прикордонники. Правоохоронець зміг втекти, а його супутники були затримані. Згодом він також був викритий, наразі його звільнено з органів правопорядку.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4895

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