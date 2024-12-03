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росія випереджає НАТО у виробництві зброї для війни в Україні

росія випереджає НАТО у виробництві зброї для війни в Україні

росія випереджає НАТО у виробництві зброї для війни в Україні — щорічний звіт Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) про 100 найкращих оборонних компаній світу.

Минулого року доходи провідних російських оборонних підрядників перевищили доходи їхніх американських і європейських колег, оскільки вони нарощували виробництво зброї ефективніше, ніж їхні західні конкуренти.

Цифри, оприлюднені SIPRI, викликають сумніви щодо здатності Заходу постачати Україні зброю, необхідну для перемоги над вторгненням росії.

У той час як доходи провідних оборонних компаній росії зросли на 40%, доходи провідних оборонних підрядників США та Європи зросли на 2,5% та 0,2% відповідно проти середньосвітового показника на 4,2%.

Незважаючи на те, що номінальний товарообіг провідних американських і європейських оборонних підрядників був на порядки більшим — 317 і 133 мільярди доларів США відповідно проти 25,5 мільярдів доларів росії — результати SIPRI показують, що росія ефективніше використовувала свою економіку під час війни, щоб задовольнити постачання своїх військ.

Лише дві російські компанії потрапили до топ-100: державний холдинг «Ростех», дочірні підприємства якого виробляють літаки, броню та електроніку, і Об’єднана суднобудівна корпорація, оскільки вони єдині публікували фінансову інформацію, повідомляє SIPRI.

«Прозорість російського виробництва зброї почала помітно знижуватися після того, як росія анексувала Крим у 2014 році, а більшість збройових компаній припинили публікувати фінансові звіти після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році», — йдеться в повідомленні аналітичного центру.

За словами Джозефа Фіцанакіса, професора досліджень розвідки та безпеки в Університеті Прибережної Кароліни, російське військове виробництво наразі випереджає виробництво США та всіх країн-членів НАТО разом узятих.

«Можливо, в це важко повірити, але росія зобов’язана це зробити, якщо вона збирається випередити підтримку, надану Україні.

Такі гігантські витрати фактично створили воєнну економіку, яка запобігла початку серйозної економічної рецесії», — заявив Фіцанакіс.

Джерело: https://t.me/znua_live/179572

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