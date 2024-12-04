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Збито 29 ворожих БПЛА

Збито 29 ворожих БПЛА

У ніч на 4 грудня 2024 року (із 20.00 3 грудня) ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово – рф).

Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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