Хаос, відступ, пригнічені росіяни ― нові деталі щодо ситуації в Сирії

Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил ― захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.

Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку ― відступ має хаотичний характер.

До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів ― вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада.

Планові ротації російських військ у Сирії призупинені.

На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із “приватних військових компаній” ― очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого “Африканського корпусу”.

Джерело: gur.gov.ua

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