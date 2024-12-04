Армія суїцидників ― як командири окупаційних військ вчать “честі” на службі путінській росії?

Солдатам російських окупаційних військ, яких посилають у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.

Заголовок закликає “соблюдать свою честь до конца” та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати.

Так званому “воіну вєлікой россіі” у критичній ситуації наказують стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба.

“Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок”, ― написано.

Якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.

Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії рф ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні.

ГУР МО нагадує про державний проект України для добровільної здачі в полон “Хочу жить” (https://hochuzhit.com/), (https://hochuzhit.com/) який гарантує військовослужбовцям російської окупаційної армії поводження відповідно до норм Женевських конвенцій.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4948

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