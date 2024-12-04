Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 108

Армія суїцидників ― як командири окупаційних військ вчать “честі” на службі путінській росії?

Армія суїцидників ― як командири окупаційних військ вчать “честі” на службі путінській росії?

Солдатам російських окупаційних військ, яких посилають у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств.

Заголовок закликає “соблюдать свою честь до конца” та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати.

Так званому “воіну вєлікой россіі” у критичній ситуації наказують стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба.

“Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок”, ― написано.

Якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.

Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії рф ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні.

ГУР МО нагадує про державний проект України для добровільної здачі в полон “Хочу жить” (https://hochuzhit.com/), (https://hochuzhit.com/) який гарантує військовослужбовцям російської окупаційної армії поводження відповідно до норм Женевських конвенцій.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4948

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

4 грудня 1938 року у Хусті відбувся перший з'їзд «Карпатської Січі»
Сегодня 10:34    88
Яка ситуація з розмінуванням українських територій
Сегодня 09:57    110
СБУ затримала зрадницю, яка коригувала удари рф по артпозиціях ЗСУ під Часовим Яром
Сегодня 09:45    112
Обломки неизвестного беспилотника были обнаружены возле села Подгорень, Оргеевском районе Молдовы
Сегодня 09:33    101
Збито 29 ворожих БПЛА
Сегодня 09:12    111
«Ігри дружби» – черговий нежиттєздатний проєкт російського диктатора
Сегодня 08:49    119
Північні корейці не доїдають — вожді рф відправили генерала розбиратись
Сегодня 08:46    150
На захопленій Кінбурнській косі окупанти збільшили кількість своїх підрозділів, які її обороняють
Сегодня 08:41    116
Індія відмовляється від російської зброї на користь новітніх розробок США, - Bloomberg
Сегодня 08:28    133
Харківщина, 4 грудня
Сегодня 08:24    106
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 