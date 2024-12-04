Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 91

Новини

Новини

❗️У разі домовленостей щодо припинення вогню в Україні європейські країни розглядають можливість направити туди військову місію, щоб забезпечити його дотримання, повідомили DW два джерела у Брюсселі.

● НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс, а только поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Марк Рютте

● Проти вступу України в НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія, — Le Monde. За — Франція та Британія. Байден відкладає рішення до кінця каденції, Трамп «ніколи не підтримував цю ідею»

● За оцінкою НАТО, втрати росії у війні проти України становлять 700 тисяч загиблих та тяжко поранених. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW. Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності України.

● Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года составил 66.2 (-8.2) млрд долларов.

● Україна просить країни НАТО знайти можливість передати щонайменш 20 систем ППО для того, щоб Україна могла уникнути блекауту, заявив глава МЗС Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО

● Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні, — місцеві ЗМІ

● Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля, сообщила газета Helsingin Sanomat. Обрыв обнаружили накануне вечером. Финская полиция подозревает, что обрыв мог произойти в "рамках преступления", шведские власти проинформированы об инциденте.

● Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США, если не остановит миграцию, - сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

● Южная Корея в октябре импортировала алюминия из рф на $96,5 млн, что стало максимальным месячным значением с июня 2012 года, - свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.

● В Грузии происходит также как и у нас на Майдане. Там есть свои титушки - "ХАРЕБА". Они так названы в честь их создателя Звиад Харазишвили. Ультрас выманили титушек "ХАРЕБА". Хареба погнались за ультрас и попали в засаду но когда поняли то сразу включили заднюю.

● Конституционный суд Грузии отказался принимать иск Президента об отмене выборов и непризнанию Парламента.

● "Грузинський легіон", який бореться із армією росії в Україні, заперечив заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах

● З'явилися перші ознаки того, що росія евакуює кораблі ВМС із Сирії, — українські канали цитують видання Naval News.

● OSINT-исследователь Elmustek насчитал уже 436 единиц потерь военной техники Сирийской арабской армии (режим Асада) с начала нового наступления повстанцев, из них 128 танков. Большое количество техники - это именно захваченные машины.

● В свою очередь, OSINT-исследователь Ричард Верекер провел дополнительный анализ, согласно которому армия режима потеряла более 12% от имевшихся у них в наличии танков - если доверять оценкам The Military Ballance за 2024 год.

● Парламент оккупированной Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в республике

-------------------

● Венгрия и россия нашли решения в условиях санкций США против Газпромбанка, сообщил глава МИД Венгрии Сийярто.

● Сбор зерна в рф к 26 ноября составил 132 млн т. Это на 19,3 млн т меньше прошлогоднего уровня. Сельхозорганизации и фермеры накопали почти 7,1 млн тонн картофеля против 8,3 млн тонн.

● Почти половина сыра в российских магазинах — фальсификат, сообщает «Общественный контроль». В 40% случаев вместо настоящего сыра продают продукты без молочного жира.

● Кабачковая икра из ряда брендов оказалась смертельно опасной: в ней обнаружили нитраты, которые могут вызывать рак, сообщает Центр контроля качества товаров.

● Конфликт между патриотами и западными шпионами случился в чате московской гимназии: одни хотели подарить детям лего с Санта-Клаусом, другие – были против этого американского деда и хотели только Деда Мороза.

● Молиться Богу из-за нехватки уборщиков снега предложил Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

● Анекдот дня: Белочка стала талисманом наркодиспансера в Перми. Лечебное учреждение даже предложило подписчикам выбрать для неё имя.

● Еще анекдот: Певца Шамана не пустили на вечеринку в честь перезапуска бара «Менделеев» в москве. На фейсконтроле стояла девушка с именем Даша путина.

● Z-блогер предложил сбросить ФАБ-1500 на протестующих в Грузии. Он считает, что гибель тысяч митингующих – приемлемая цена.

● Глава СПЧ Фадеев: «Право – это очень тонкая и гибкая вещь». К примеру, если права человека нарушаются в Чечне – то «там своя небольшая специфика. Ломать сейчас через колено ни в коем случае нельзя. Надо терпеть, стараться входить в положение». А если нарушаются права человека, который не согласен с политикой государства, и «если граждане начинают громогласно выступать против политики, которую сегодня проводит государство, то государство имеет право принимать меры».

● Минутка новостей светского государства: В москве беременным начали выдавать письма от патриарха Кирилла. Он выражает надежду, что младенцы вскоре примут крещение.

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Спеціальна пропагандистська операція: «Орєшнік» путіна виявився «зрежисованим шоу» — The Moscow Times
Сегодня 07:34    10
Високопосадовці Білого дому занепокоєні "гонкою" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги
Сегодня 07:30    12
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 грудня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:23    37
Оккупированному Мариуполю грозит коллапс с водоснабжением
Сегодня 07:21    48
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно
Сегодня 07:20    43
“Пусть, короче, его валят! Ты че ― не понял что надо сделать?!” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:12    49
Поширював інформацію про місця дислокації українських захисників — харків’янин отримав вирок
Сегодня 07:03    44
То, что вы видите в СМИ под заголовками "опубликован план Келлога" - это не какой-то новый план спецпосланника Трампа по Украине генерала Кита Келлога
Сегодня 06:53    69
Держава (не) отримає доступ до транзакцій: чи безпечно отримати "тисячу Зеленського"
Сегодня 06:44    73
Колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова затримано, суд готується відправити його під варту — ДБР, Офіс генпрокурора, джерела "УП".
Сегодня 06:35    77
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 