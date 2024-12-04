❗️У разі домовленостей щодо припинення вогню в Україні європейські країни розглядають можливість направити туди військову місію, щоб забезпечити його дотримання, повідомили DW два джерела у Брюсселі.

● НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс, а только поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Марк Рютте

● Проти вступу України в НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія, — Le Monde. За — Франція та Британія. Байден відкладає рішення до кінця каденції, Трамп «ніколи не підтримував цю ідею»

● За оцінкою НАТО, втрати росії у війні проти України становлять 700 тисяч загиблих та тяжко поранених. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW. Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем'єр-міністром — міністром національної єдності України.

● Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года составил 66.2 (-8.2) млрд долларов.

● Україна просить країни НАТО знайти можливість передати щонайменш 20 систем ППО для того, щоб Україна могла уникнути блекауту, заявив глава МЗС Сибіга перед міністерською зустріччю НАТО

● Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні, — місцеві ЗМІ

● Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля, сообщила газета Helsingin Sanomat. Обрыв обнаружили накануне вечером. Финская полиция подозревает, что обрыв мог произойти в "рамках преступления", шведские власти проинформированы об инциденте.

● Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США, если не остановит миграцию, - сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

● Южная Корея в октябре импортировала алюминия из рф на $96,5 млн, что стало максимальным месячным значением с июня 2012 года, - свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.

● В Грузии происходит также как и у нас на Майдане. Там есть свои титушки - "ХАРЕБА". Они так названы в честь их создателя Звиад Харазишвили. Ультрас выманили титушек "ХАРЕБА". Хареба погнались за ультрас и попали в засаду но когда поняли то сразу включили заднюю.

● Конституционный суд Грузии отказался принимать иск Президента об отмене выборов и непризнанию Парламента.

● "Грузинський легіон", який бореться із армією росії в Україні, заперечив заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах

● З'явилися перші ознаки того, що росія евакуює кораблі ВМС із Сирії, — українські канали цитують видання Naval News.

● OSINT-исследователь Elmustek насчитал уже 436 единиц потерь военной техники Сирийской арабской армии (режим Асада) с начала нового наступления повстанцев, из них 128 танков. Большое количество техники - это именно захваченные машины.

● В свою очередь, OSINT-исследователь Ричард Верекер провел дополнительный анализ, согласно которому армия режима потеряла более 12% от имевшихся у них в наличии танков - если доверять оценкам The Military Ballance за 2024 год.

● Парламент оккупированной Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в республике

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● Венгрия и россия нашли решения в условиях санкций США против Газпромбанка, сообщил глава МИД Венгрии Сийярто.

● Сбор зерна в рф к 26 ноября составил 132 млн т. Это на 19,3 млн т меньше прошлогоднего уровня. Сельхозорганизации и фермеры накопали почти 7,1 млн тонн картофеля против 8,3 млн тонн.

● Почти половина сыра в российских магазинах — фальсификат, сообщает «Общественный контроль». В 40% случаев вместо настоящего сыра продают продукты без молочного жира.

● Кабачковая икра из ряда брендов оказалась смертельно опасной: в ней обнаружили нитраты, которые могут вызывать рак, сообщает Центр контроля качества товаров.

● Конфликт между патриотами и западными шпионами случился в чате московской гимназии: одни хотели подарить детям лего с Санта-Клаусом, другие – были против этого американского деда и хотели только Деда Мороза.

● Молиться Богу из-за нехватки уборщиков снега предложил Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

● Анекдот дня: Белочка стала талисманом наркодиспансера в Перми. Лечебное учреждение даже предложило подписчикам выбрать для неё имя.

● Еще анекдот: Певца Шамана не пустили на вечеринку в честь перезапуска бара «Менделеев» в москве. На фейсконтроле стояла девушка с именем Даша путина.

● Z-блогер предложил сбросить ФАБ-1500 на протестующих в Грузии. Он считает, что гибель тысяч митингующих – приемлемая цена.

● Глава СПЧ Фадеев: «Право – это очень тонкая и гибкая вещь». К примеру, если права человека нарушаются в Чечне – то «там своя небольшая специфика. Ломать сейчас через колено ни в коем случае нельзя. Надо терпеть, стараться входить в положение». А если нарушаются права человека, который не согласен с политикой государства, и «если граждане начинают громогласно выступать против политики, которую сегодня проводит государство, то государство имеет право принимать меры».

● Минутка новостей светского государства: В москве беременным начали выдавать письма от патриарха Кирилла. Он выражает надежду, что младенцы вскоре примут крещение.

Новости портала «Весь Харьков»