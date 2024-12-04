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Рада узаконила неповернення $50 мільярдів ЄС: за якої умови

Рада узаконила неповернення $50 мільярдів ЄС: за якої умови

Верховна Рада України ухвалила зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт №12232), які вводять поняття "умовні боргові зобов'язання".

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, що ця ініціатива стосується також безповоротної фінансової допомоги на суму $50 мільярдів від країн Великої сімки та ЄС.

Ці кошти не враховуватимуться як державний борг України. Згідно із запропонованим механізмом, Україна повертатиме ці кошти тільки в тому разі, якщо отримає репарації від росії.

В той же час, міністр фінансів Сергій Марченко без ухвалення змін до Бюджетного кодексу не зможе мати права підписувати угоди про отримання цієї допомоги.

Це може призвести до серйозних проблем із виконанням державного бюджету у 2025 році, стверджує Підласа.

Ухвалення законопроєкту дає змогу Міністерству фінансів уже найближчим часом підписати перші угоди на отримання частини з пакета $50 мільярдів.

Джерело: epravda.com.ua

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