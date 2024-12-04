Яка ситуація з розмінуванням українських територій

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Протягом листопада підрозділи Міністерства оборони України розмінували понад 18 000 гектарів територій.

▶ Більша частина територій, очищених від вибухонебезпечних предметів – це землі сільськогосподарського призначення.

▶ За оцінкою уряду, потенційно замінована територія України складає близько 139 тис. квадратних кілометрів.

▶ Щорічні збитки України через заміновані поля – $11,2 млрд.

▶ У 2024 році було розроблено, випробувано і сертифіковано першу українську машину для розмінування «Змій».

▶ Над розмінуванням в Україні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, а коаліція гуманітарного розмінування України об'єднує близько 50 країн-партнерів.

Джерело: https://t.me/spravdi/43334

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